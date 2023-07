Suoni Mobili", Concerti di Electro-Folk, Jazz e World Music a Cesano"

L’originale miscela folk di un’artista spagnola, un mix di musica araba e occidentale e l’intreccio virtuoso di vocalità umana e sonorità dell’organo, in un percorso guidato dall’inconfondibile voce di Antonella Ruggiero. E ancora, le sperimentazioni di una band in bilico tra jazz, progressive rock e world music, che nei suoi pezzi riflette sulle emergenze ecologiche. Settimana di esplorazioni sonore coi concerti del festival Suoni Mobili. Oggi alle 21.30 a Palazzo Borromeo l’electro-folk balearico della cantautrice iberica Anna Ferrer, che unirà voce e chitarra all’elettronica di Jon Bingen Belategi Akordarrementeria per “Parenòstic“. Domani alla stessa ora in Villa Scaccabarozzi a Usmate i Satoyama con “Magic Forest“, raffinato ed evocativo viaggio nei suoni della contemporaneità.

Venerdì alle 20 nella Basilica di Seregno omaggio a Ettore Pozzoli con l’organista Roberto Olzer. Alle 21.30 poi Olzer darà vita insieme ad Antonella Ruggiero a “Cattedrali“, con interpretazioni dell’Ave Maria di Gounod, del Panis Angelicus di Frank e dell’Ave Maris Stella di Mark Thomas, accanto all’Ave Maria di De André e al canto tradizionale sardo “Deus ti salvet Maria“. Domenica, di nuovo in Villa Scaccabarozzi, “No-mad spirits“, con la chitarra del bulgaro Angel Demirev e l’oud arabo di Amine Mraihi.

F.L.