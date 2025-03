Sullo sfondo spunta l’ipotesi degli sconti

L’alternativa alla gratuità della tratta, che farebbe saltare il piano di sostenibilità finanziaria della nuova autostrada, che si regge proprio sull’incasso dei pedaggi, è quella degli sconti per gli utilizzatori abituali. Un meccanismo già utilizzato da Pedemontana e rilanciato sulla Tangenziale di Varese, dove lo sconto arriva addirittura al 50% per chi la utilizza almeno 10 volte al mese. Come funziona? Lo spiega Pedemontana Spa: "Ai clienti che utilizzano veicoli di classe 1 (auto e moto) e classe 2 (auto con rimorchio e furgoncini), se dotati di una metodologia automatica di pagamento del pedaggio (Telepedaggio o Conto Targa), verrà applicato uno sconto del 50% sui pedaggi maturati. Lo sconto sarà applicato a partire dal decimo giorno di transito del mese. La cadenza di questa agevolazione è mensile. Il cliente non deve fare nulla per attivare la promozione". Lo sconto scende al 20% per furgoni, camion, pullman e tir.

A questo obiettivo punta dichiaratamente la Lega, con la mozione presentata in consiglio regionale da Corbetta e con il tentativo di convogliare le richieste dei sindaci portate avanti a livello locale dal primo cittadino di Lazzate, Andrea Monti.

Ga.Bass.