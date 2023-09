Sulle tracce dei nobili. Faccia a faccia con gli studiosi. E “ripetizioni“ nelle biblioteche

“Contaminiamoci di Cultura“, per conoscere la storia della Brianza. L’obiettivo dell’iniziativa (attiva fino al 28 ottobre) è di "avvicinare il grande pubblico", spiega Marina Rosa (nella foto), ex ispettrice della Soprintendenza per la Villa Reale e oggi presidente del Centro documentazione residenze reali lombarde. La proposta è inserita all’interno del Festival delle Storie. Ogni giovedì è prevista una “conferenza racconto” e ogni sabato seguirà una visita guidata alla residenza nobiliare di maggior rilevanza del territorio (due visite guidate per una capienza massima di 25 persone a visita). In questa prima fase del progetto sono state inserite tipologie di residenze con caratteristiche diverse: dalla reggia alla dimora nobiliare ancora di proprietà privata, a quella pubblica: Villa Reale di Monza (visita ai Giardini Reali alle 17), Palazzo Borromeo di Cesano Maderno (12 ottobre, Biblioteca di Cesano Maderno alle 20.45; 14 ottobre, Palazzo Arese Borromeo alle 16) e Villa Tittoni Traversi di Desio (26 ottobre, Biblioteca di Desio alle 20.; 28 ottobre, Villa Tittoni Traversi alle 10,30). "I nobili venivano in Brianza, nelle loro case di campagna, per gestire le tenute. Queste dimore si sono trasformate poi in ville. La realizzazione della Villa Reale in questa zona, ha arricchito il territorio. E la Brianza si è trasformata in una residenza estiva per le famiglie più importanti. La presenza di queste persone facoltose ha contribuito allo sviluppo economico brianzolo – racconta Marina Rosa –. Per realizzare affreschi e decorazioni venivano coinvolti i migliori artisti e artigiani locali. Ecco, noi raccontiamo questo alle persone che si avvicinano e sono curiose di conoscere il loro territorio".

In particolare il Centro documentazione residenze reali lombarde, partner di Progetto Integrazione Onlus in collaborazione con l’assessorato alle biblioteche del Comune di Monza e con la partecipazione attiva del Sistema BrianzaBiblioteche, ha messo a punto “La Brianza in biblioteca”, una proposta rivolta a fornire ai tanti frequentatori l’occasione di approfondire la conoscenza del territorio di appartenenza. Gli utenti potranno accrescere le informazioni loro trasmesse anche attraverso pubblicazioni di diverso taglio e livello di approfondimento, grazie ai percorsi tematici elaborati dal sistema bibliotecario resi fruibili sia online sia in formato cartaceo.

Valentina Vergani Gavoni