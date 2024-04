Sulle strade polverose del West. Tex e la storia dei fumetti da saloon

Il fascino dei cavalieri solitari, degli ambienti dei saloon, delle città polverose e delle distese sconfinate. Le storie fatte di avventura, epica della frontiera e personaggi unici, nel bene e nel male. Un mondo che ha appassionato e continua a far sognare milioni di lettori, grandi e piccoli. È l’epopea del West, raccontata in Italia nelle tavole disegnate di uno dei fumettisti più amati e longevi di sempre. Una realtà in cui ci si potrà immergere oggi, grazie a una mostra e a una lunga chiacchierata, nella biblioteca civica di Verano. Qui dalla mattina si potrà ammirare esposta una collezione d’epoca di fumetti di Tex Willer e di altri protagonisti di quel mondo di carta fatto di pistoleri e drammatiche avventure, oltre a documenti a tema che faranno comprendere la lunga tradizione, anche fumettistica, del genere western e del mito del West. Tutti i pezzi provengono dalla collezione privata di Flaviano Brillo. Dalle 17, sempre negli spazi di via Nazario Sauro, si terrà poi l’evento dal titolo “Cavalcando nel fumetto western“, che avrà per ospiti il disegnatore Claudio Villa (nella foto), storico copertinista e illustratore di Tex, e Davide Barzi, scrittore, sceneggiatore e storico del fumetto, che ha collaborato con diversi editori tra cui la Sergio Bonelli, casa del leggendario ranger nato nel 1948 dalla mente di Gianluigi Bonelli e dalla mano di Galep, alias Aurelio Galeppini. Villa e Barzi racconteranno come un genere così amato come il western abbia trovato nel fumetto uno dei suoi strumenti espressivi prediletti e come Tex, pur ambientato nell’Ottocento e nato nel Novecento, riesca ancora a risultare attuale. Claudio Villa è uno dei disegnatori italiani più noti: originario della provincia di Como, si è formato nello studio di Franco Bignotti, fumettista che ha lavorato su Mister No, Zagor e Martin Mystère. Proprio Martin Mystère è uno dei classici Bonelli disegnati da Villa, che ha poi prestato il suo tratto a Tex, a Dylan Dog e a Nick Raider.

"Il genere western – spiegano dalla biblioteca – è stato interpretato in tante declinazioni: narrativa, cinema, letteratura. E ha creato innumerevoli personaggi, depositando il mito della frontiera nell’immaginario collettivo, offrendo un archetipo che continua ad affascinare. Tra i linguaggi che hanno raccontato e ancora raccontano questo genere ha un posto di primissimo piano il fumetto: questo ha una tradizione lunga, unica e specifica in particolare in Italia. Il personaggio più emblematico è certamente Tex Willer". La mostra è visitabile con ingresso libero, l’evento del pomeriggio è a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria scrivendo una mail all’indirizzo veranobrianza@brianzabiblioteche.it.