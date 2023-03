Sul palco salgono ritmi noir, storie d’amore e ironia

Una storia piena di suspense e con i ritmi del thriller noir, in cui, scena dopo scena, emergono le zone buie della personalità di uno dei protagonisti. E poi una vicenda d’amore, commovente e profonda, che rilegge i fatti del Vangelo. E ancora, le mille sfaccettature dell’essere donna narrate con ironia, tra risate e riflessioni. Sono gli spettacoli teatrali che animeranno il fine settimana in Brianza. Domani alle 21.15 al teatro Santa Maria di via Segramora a Biassono gli attori della compagnia La Sarabanda (nella foto) porteranno in scena la commedia noir “Notturno thriller“, sotto la regia di Loredana Riva: ambientata nel castello di Grunenwald, la pièce ha al centro una giovane coppia che inizia una vita assieme, ma i segreti celati e le zone d’ombra costringeranno la protagonista a fare i conti con il male e la violenza. Biglietto d’ingresso 11 euro. Per info e prenotazioni 3205343265. Sempre domani, alle 21 a Triuggio l’attrice Margherita Antonelli proporrà lo spettacolo “Secondo Orfea - Quando l’amore fa miracoli“, una storia d’amore semplice e sincera, che alterna momenti di marcata comicità con altri di forte commozione.

La rappresentazione si potrà vedere nella chiesa parrocchiale di Tregasio. Margherita Antonelli è nota la grande pubblico per le apparizioni a Zelig e Colorado Cafè e per le partecipazioni a film e fiction tv. Ingresso libero. Lo stesso testo verrà poi riproposto venerdì 24 a Biassono al teatro Santa Maria. Sabato alle 21, infine, al centro culturale teatro OppArt di Sovico si potrà assistere al monologo teatrale “La Donna Pesce“, con Sofia Quintavalli. Prenotazioni a [email protected]

Fabio Luongo