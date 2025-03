Sul palco del Tambourine. Canzone d’autore italiana e sfide a colpi di terzine

Le sfide tra poeti all’ultimo verso nella forma dell’haiku, i nuovi sentieri della canzone d’autore italiana, una serata dedicata ai diritti e al divertimento e i brani più amati della scena indie da cantare a squarciagola. Sono i concerti e le iniziative che animeranno la nuova settimana del Tambourine di Seregno.

Le luci del circolo di via Carlo Tenca si accenderanno mercoledì alle 21.30 con l’evento “Poetry Slam - Haiku vs Not Haiku“, una sfida di poesia performativa guidata da Davide Passoni in cui i poeti gareggeranno con le loro composizioni. In questo caso lo scontro sarà su 3 round, due dei quali interamente dedicati agli haiku, le celebri poesie di origine giapponese molto brevi e formate da tre versi, per un totale di 19 sillabe. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Giovedì alla stessa ora si accenderanno gli amplificatori del palco seregnese per un doppio concerto con due interessanti cantautori.

Ad approdare al Tambourine sarà Matteo Passante, ingegnere di giorno e capobanda di notte, con 5 pluripremiati album all’attivo e la capacità di raccontare con ironia e sguardo agrodolce spaccati di vita e pezzi di umanità, fra tragedia e speranza. Nei suoi brani entrano personaggi di Marquez e Italo Calvino. L’ultimo disco, uscito l’anno scorso, si intitola “Alla fine del ghiaccio“. Con lui si esibirà Davide Berardi (in foto), insegnante e cantautore, già autore dell’apprezzato album “Odissee metropolitane“ e del brano “Rider“, con cui ha vinto il premio “La musica è lavoro“ al Mei, il Meeting delle etichette indipendenti. Impegno sociale, capacità di far ridere, riflettere e commuovere sono gli ingredienti delle sue canzoni. Ha calcato palchi in Italia, Europa, Africa e Sudamerica, aprendo anche gli spettacoli di artisti come Niccolò Fabi, Angelo Branduardi e Roy Paci. Ingresso 7 euro con tessera Arci.

Venerdì, sempre alle 21.30, spazio all’evento “All you can Pride“, appuntamento dedicato ai diritti, alla musica e al divertimento, tra karaoke, dj-set tutti da ballare e lo spettacolo Momi Girls Comic Burlesque. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Il ricavato andrà a sostegno del Brianza Pride e dei progetti dell’associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno. Sabato, infine, ancora alle 21.30 la serata “Canta indie, canta male“, per scatenarsi sulle hit della scena indie, con brani scelti dal pubblico, suonati da una band e cantati assieme a squarciagola, a metà tra microfono aperto e karaoke. In apertura, dal vivo, la miscela di pop, rock ed elettronica del trio dei Manleva, in pure stile indie. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

