Sul circuito tra passato e presente. Motori accesi per l’Aci Historic Racing

Un affascinante mix tra passato e presente: è quanto presenta la tappa inaugurale dell’Aci Historic Racing Weekend che si disputa nel fine settimana all’Autodromo di Monza. Oltre 200 le vetture in pista, suddivise in 6 categorie: 4 di auto storiche, 2 riservate a vetture moderne. Il cuore è rappresentato dal Campionato Italiano Velocità Circuito Autostoriche, ma ad arricchire il programma ci saranno anche le serie Colmore (Young Timer Car Challenge ed NCCC/V8/Proto), Graf Berghe von Trips, Topjet F2000 Trophy e Mitjet Italia Racing Series.

Il programma prevede per oggi le prove libere dalle 13.15 alle 17.45, con la sessione di qualifiche per la Von Trips dalle 17.55 alle 18.15. Domani le prove ufficiali per le altre categorie e le prime gare in una giornata che si aprirà alle 8.30 per concludersi dopo la corsa delle Mitjet che scatterà alle 18.25 (durata 20 minuti). Domenica si entrerà in pista sempre alle 8.30 per un’altra tornata di competizioni che si concluderà con la bandiera a scacchi sulla terza gara della Colmore NRCC/V8/Proto (il via alle 17.10).

Ingresso gratuito per il pubblico, che potrà accedere a tribune e paddock durante la manifestazione. Domani e domenica saranno a disposizione i parcheggi P8 e P9: auto 15 euro al giorno, moto 5 euro, minibus 30 euro e bus 50 euro. Gli ingressi sono gate A (Vedano al Lambro) e Gate B (Santa Maria alle Selve). Presenti inoltre dei food truck nella zona del Museo, dove ci saranno anche giochi per i bambini. Aperto il ristorante dell’Autodromo.

Le persone con disabilità avranno accesso alla sala 112 del Building Hospitality, a loro riservata, e potranno usufruire del parcheggio dedicato situato di fronte al Monza Circuit Shop, vicino alla Statua di Fangio. Oltre alla competizione in pista, nell’area Museo, domani e domenica sarà allestita una mostra per rievocare il Trofeo Cadetti a 60 anni dalla nascita.

In particolare domani alle 12 è in programma un convegno dove interverranno piloti, costruttori, ex addetti ai lavori per ricordare la formula addestrativa, nata come Formula 850 Monza, che dava appunto vita al Trofeo Cadetti. Sempre domani e domenica ci sarà anche un raduno di auto d’epoca al tram degli Amici dell’Autodromo, organizzato da Monza Auto e Moto Storiche-Amici dell’Autodromo.

