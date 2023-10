Sui pattini d’argento. Astro Roller ai Mondiali

di pattinaggio sincronizzato della società monzese Astro Roller skating è vice campione del mondo.

La squadra del Monza Precision Team junior che in questi giorni è impegnata ai Mondiali di pattinaggio artistico a Ibagué-Tolima, in Colombia, ha conquistato il secondo posto sul podio. "Un risultato che resterà nella storia della nostra società" commenta soddisfatta la presidente della società di rotellistica Luisa Biella. Gli atleti allenati da Paola Biella, Roberto Riva e Laura Longoni si sono appesi al collo la medaglia d’argento. Meglio di loro ha fatto solo il gruppo argentino Shiric che ha ottenuto il punteggio di 53.27. "Ai nostri ragazzi, che sulla pista del Coliseo Mayor hanno presentato la coreografia “Epic Fight” - chiosa la presidente - i giudici hanno assegnato 46.63 punti. Al terzo posto un’altra squadra italiana: il Precision Skate Bologna con 46.44 punti".

La società continua a inanellare successi. Lo scorso 7 settembre Matilde Arosio e Sara De Tomasi si sono aggiudicate la medaglia d’oro al Campionato Europeo di pattinaggio Inline Freestyle a Ciudad Real, in Spagna. La squadra monzese (composta da quattro atleti Matilde Arosio, Sara De Tomasi, Federico Biaggio ed Enrico La Volpe) si è aggiudicata la seconda posizione assoluta, dietro la squadra spagnola. Matilde si è portata a casa anche un terzo posto nel Jump, un tredicesimo nella Battle, un decimo nel Freestyle slalom pair in coppia con De Tomasi. Per Sara, invece, ci sono stati anche un terzo posto nella Battle e un quinto nello Slalom. In campo maschile, Federico Biaggio ha ottenuto il sesto posto nello Slalom, il nono nella Battle, mentre Enrico La Volpe si è piazzato sesto nello Speed e quarto nel team speed insieme ad altri due atleti azzurri. Soddisfatto il commissario tecnico azzurro, allenatore del settore in linea, Andrea Ronco: "Abbiamo portato a casa un bottino ricco - sottolinea - un ottimo risultato che rispecchia a pieno i valori dimostrati in pista".

A novembre ci saranno i campionati mondiali a Shangai e gli Astro atleti cercheranno di essere ancora una volta protagonisti.