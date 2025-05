Studenti e famiglie “ristrutturano” la scuola Banfi

Hanno imbiancato, ripulito dalle erbacce, piantato fiori. Genitori e studenti del Banfi hanno dedicato la domenica a prendersi cura della scuola, a Vimercate. Al lavoro anche Roberto Rampi, ex senatore dem, oggi nel Consiglio d’istituto. Il complesso di via Adda ogni giorno richiama 4.700 ragazzi in arrivo da tutto il territorio e c’è sempre bisogno di lavoretti. Da tempo le scuole che qui hanno casa, ci sono anche il Vanoni, l’Einstein e il Floriani, organizzano a turno iniziative come questa. Un modo per migliorare il posto in cui "si trascorrono ogni giorno tante ore e anche per sentirlo più proprio". Il complesso è spesso al centro delle polemiche per carenza di manutenzione.

Bar.Cal.