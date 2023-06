Strabassotti da record Al Parco 2.500 cagnolini

di Barbara Apicella

Una banda di oltre 2.500 bassotti. Un’edizione da record quella della Strabassotti 2023 che si è svolta ieri al Parco di Monza. Tantissimi i proprietari che da tutta Italia, e persino dalla Svizzera e dalla Spagna, sono arrivati con i loro inseparabili cagnolini. Sono felicissimo – ha commentato Sandro Nigro, che con Rodolfo Colombo ha dato vita all’associazione Cuor di pelo che per il quarto anno ha organizzato l’evento –. Questa è stata un’edizione da record". Ad aprire la camminata non competitiva sono stati i carabinieri a cavallo, seguiti da uno stuolo di podisti e bassotti, tra angoli dedicati alle associazioni, stand legati al mondo degli animali e tanta musica. "Una festa che richiede tanti mesi di preparazione. Ma poi il risultato è meraviglioso. Una giornata dove tante persone accomunate dalla passione per i bassotti si riuniscono e stanno insieme. In questi anni sono nate tante amicizie e il raduno diventa un’occasione per rivedersi".

Ma l’obiettivo, soprattutto alla vigilia dell’estate, è quello di sensibilizzare la popolazione a non abbandonare i propri amici a 4 zampe, e ad aiutare i tantissimi bassotti anziani, abbandonati, ceduti, malati che Sandro e Rodolfo recuperano in ogni parte d’Italia e ai quali cercano di offrire un futuro migliore.