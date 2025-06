Alla Dominante tutti in campo alla “12 Ore”

Un torneo tira l’altro. E il successo, visto il pubblico richiamato dalla Domi7League archiviata di recente, non mancherà. Perché oggi, sui campi del Centro sportivo de La Dominante, si riparte con un altro torneo di calcio a 7, battezzato “12 Ore”: 24 compagini, divise in 6 gironi da 4, si affronteranno dalle 10 per chiudere alle 22. Sarà una competizione senza respiro: si giocherà su due campi in contemporanea, ogni sfida durerà 20 minuti. La formula piace anche fuori dai confini brianzoli: hanno aderito anche tre formazioni milanesi e una squadra di Brescia. I tornei dominantini piacciono anche perché le gesta delle squadre impazzano su Instagram e TikTok. Il merito è dell’organizzatore Gherardo Colombo, 19 anni, già giocatore delle giovanili dominantine, ora regista a tutto campo di queste kermesse. Ha appunto riscosso un successo di pubblico senza incertezze il torneo Domi7League. "In effetti – ammette Roberto Stucchi, presidente della sezione calcio de La Dominante – non ci aspettavamo così tanta gente". A ogni partita hanno assistito dai 300 ai 500 spettatori, età media 20 anni. In finale si sono affrontati gli Stalloni e i Pucchiacca: i tempi regolamentari si erano chiusi sul 3-3, ma ai rigori gli Stalloni hanno prevalso per 5-4.

Ci sono tutti i presupposti, dunque, per rivedere anche oggi l’impianto di via Ramazzotti pieno di spettatori. "Inizialmente – precisa Gherardo, diplomato in amministrazione finanziaria e marketing -, per la promozione dei tornei, ha funzionato bene il passaparola. Poi i social hanno contribuito a un ulteriore pubblicizzazione di queste manifestazioni. Ma bisogna anche sottolineare come io possa contare su uno staff ben affiatato".

Gianni Gresio