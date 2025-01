Stop all’abbandono di rifiuti. Telecamere a Cesano e Muggiò

Nuova videosorveglianza e controlli sulle strade provinciali e comunali di Cesano Maderno e Muggiò, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono dei rifiuti. Il risultato è frutto di un accordo dei Comuni con la Provincia di Monza e Brianza, volto a contrastare il triste fenomeno che causa costantemente inquinamento di suolo e acque e danni ad ambiente e paesaggio. Dopo la positiva esperienza avviata dalla Provincia nel corso del 2023 insieme ai Comuni di Varedo, Villasanta e Concorezzo, le economie di gara derivanti dalle procedure concluse (circa 32.000 euro) sono state riutilizzate nel 2024 per avviare ulteriori progetti anche a Cesano e Muggiò. In entrambi i casi, si è intervenuti posizionando telecamere di videosorveglianza collegate alla rete esistente di controllo e monitoraggio delle polizie locali, che permetteranno l’individuazione dei trasgressori nei luoghi che sono sovente teatro di abbandono di rifiuti, in particolar modo, a Cesano Maderno, nell’area parcheggio in prossimità dello svincolo della Sp 35 dei Giovi (località Binzago) lungo via Manzoni angolo via Costantino I°, mentre a Muggiò lungo la Sp 151 “Cinisello - Desio“, in prossimità del confine con Cinisello. Il progetto è finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del progetto “Littering“, avviato già nel 2023 sulla base dell’Accordo di collaborazione tra la Regione e le Province lombarde.

"Le precedenti sperimentazioni hanno portato a ottimi risultati - commenta il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio -, segno che una presenza capillare sul territorio aiuta a prevenire fenomeni di degrado come il littering. Sono fiducioso del buon esito anche a Cesano Maderno e Muggiò".

A.S.