Stazione unica per tutti gli appalti

La Provincia maxi hub di appalti per tutto il territorio. Dopo la convenzione quadro sottoscritta a dicembre 2022 che definiva la collaborazione fra Provincia MB e Città metropolitana per organizzare insieme la stazione unica appaltante per i Comuni, si è giunti alla costituzione di un Ufficio unico associato. Si chiama “Stazione Unica Appaltante - Ufficio unico“, avrà sede in via Grigna 13 a Monza e avrà la sua organizzazione a servizio dei Comuni e agli Enti aderenti alla convenzione all’interno dell’ambito territoriale di competenza.

A fine 2024 la Stazione Unica Appaltante contava 106 adesioni, fra cui 88 Comuni, 4 Comuni fuori provincia e altri 4 Enti. Il servizio ottimizza le procedure di gara e programma centralmente acquisti e lavori, un grande supporto ai Comuni non capoluogo. Il trend delle aggiudicazioni è in costante crescita, con 231 gare aggiudicate a fine 2024, per un importo complessivo di 423.880.487,50 euro (di cui 32 gare Pnrr per un importo totale di 23.066.732,59 euro).

Nel 2024 sono state 51 le gare per lavori, per 45 milioni 636mila euro; e 180 le gare per servizi e forniture, per 378 milioni 243mila euro. "La casa dei Comuni - sottolinea il presidente della Provincia Luca Santambrogio - oggi presenta uno straordinario esempio di successo, la prova che, attraverso una politica della qualità, della trasparenza e della collaborazione fra enti, è possibile ottenere grandi risultati per il territorio. "Partiamo con l’attivazione della SUA su tutti i livelli, rendendola così una delle più grandi d’Italia fra quelle degli enti locali".

Cri.Ber.