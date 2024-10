Stazione, terra di nessuno. Ora arrivano i rinforzi

La sindaca Alessia Borroni accompagnata dal Comandante della polizia locale Roberto Curati è stata ricevuta a Monza in Prefettura. Un incontro richiesto dal primo cittadino di Seveso per fare il punto della situazione sull’area della stazione ferroviaria e dell’adiacente piazza Mazzini, dove c’è il bar della Stazione, che da tempo crea diversi problemi e sulle azioni di prevenzione da realizzare nell’immediato futuro. Una richiesta che ha avuto risposta positiva. Infatti, l’area della stazione di Seveso e la piazza Mazzini saranno blindate e controllate da un aiuto congiunto delle forze dell’ordine a causa di episodi notturni di violenza e reati come lo spaccio di sostanze stupefacenti. In occasione della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sindaco e comandante di Seveso hanno potuto esternare le preoccupazioni per il disagio che si crea nella zona della stazione, vicino al centro di Seveso. "Abbiamo portato all’attenzione del Comitato la situazione di degrado in cui versa una delle zone più sensibili della città - spiega la sindaca Alessia Borroni -. Ringrazio Prefetto e Questore per avere colto l’importanza e la delicatezza della questione. Negli ultimi mesi devo dire che è stato fatto molto o, meglio, tutto quanto era nelle nostre funzioni per garantire la sicurezza dei cittadini e dei tanti pendolari. I risultati ci sono, ma serve di più perché non vogliamo assistere a una escalation come sta avvenendo in alcuni comuni vicini".

"La prefetta ha sottolineato la bontà delle iniziative intraprese fino ad oggi, non da ultima l’ordinanza in vigore dallo scorso 26 luglio che impone una limitazione all’orario di apertura del bar tabacchi “Stazione“ proprio per il verificarsi specie nelle ore notturne di episodi di violenza, risse e uso di stupefacenti. Il Prefetto ha invitato a proseguire lungo la strada incominciata offrendo garanzia di una maggiore attenzione di tutte le Forze dell’Ordine in un’ottica di sinergia, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’azione di circoscrizione e sorveglianza continua. Aumenterà quindi la presenza di personale in divisa e aumenteranno i sopralluoghi con l’obiettivo di ridurre gli episodi di degrado e violenza.