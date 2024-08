Stanziati duecentomila euro per riqualificare 4 semafori

Procede il graduale ammordernamento dei semafori e dei passaggi pedonali monzesi. Un nuovo progetto di manutenzione straordinaria, dal valore di 200mila euro, rinnoverà 4 impianti semaforici in importanti snodi viabilistici cittadini, e 4 attraversamenti pedonali in zone particolarmente trafficate.

Gli interventi, che dovrebbero partire a breve, riguarderanno i semafori agli incroci tra via Cavallotti e via Volturno e tra via Monte Grappa e via Toniolo e, in maniera ancora più strutturale, gli impianti posti su due principali assi di penetrazione – percorsi da importanti flussi veicolari –, cioè quelli tra via Cavallotti e via Pitagora e tra via Borgazzi e via Philips. I semafori di questi due ultimi incroci daranno particolare attenzione all’utenza vulnerabile prevedendo di dotare tutti gli attraversamenti pedonali di dispositivi sonori per non vedenti e dei relativi pulsanti di chiamata omologati dal ministero dei Trasporti. La riqualificazione degli impianti permetterà agli stessi, a seguito di installazione di nuovi regolatori di ultima generazione e maggiormente performanti rispetto a quelli ora installati, di “dialogare“ con gli impianti limitrofi tramite Gps, rendendo più fluido il traffico, riducendo gli incolonnamenti e i tempi di percorrenza e, di conseguenza, l’inquinamento atmosferico. Il progetto viabilistico prevede inoltre di installare o ammodernare la segnaletica luminosa in corrispondenza dei passaggi pedonali di viale Libertà all’altezza dell’istituto Mapelli, in via Visconti all’angolo con spalto Piodo, tra le vie Visconti e Cernuschi e tra le vie Turati e Guarenti. Sul territorio sono attualmente funzionanti 105 impianti semaforici, per un totale di 781 paline/pali a sbraccio e 5.245 punti luce, di cui la maggior parte con tecnologia a led.

Alessandro Salemi