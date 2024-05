Sportelli d’aiuto per gli anziani nell’era digitale

Sono stati inaugurati in questi giorni gli sportelli di aiuto digitale dello Spi Cgil di Monza e Brianza, un servizio pensato per assistere chi ha difficoltà ad accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.

Un supporto garantito agli iscritti del sindacato pensionati italiani della Cgil in Brianza, per orientarsi nel grande mare digitale e per avere aiuto nella gestione di alcune pratiche online, o accedere al fascicolo sanitario elettronico, o ancora avere lo Spid. Sono infatti sempre più numerosi i servizi migrati su internet, che magari non hanno nemmeno più un ufficio fisico corrispettivo al quale poter accedere in presenza.

"Dopo la crisi pandemica – spiega Anna Bonanomi, segretaria generale dello Spi Cgil in Brianza – la pubblica amministrazione ha spostato molti servizi online, ma non tutti riescono ad accedere. Tra questi, certamente i più anziani hanno difficoltà e ci chiedono aiuto. Ecco perché ci siamo organizzati per offrire un supporto gratuito ai nostri iscritti, garantendo un servizio di qualità e capillare sul territorio di Monza e Brianza".

Lo Spi Cgil in provincia vanta oltre 50 sedi territoriali; in 25 di queste (a Monza, a Brugherio, ad Arcore, a Villasanta, a Seregno, a Desio, a Carate Brianza, e in molte altre) è presente il nuovo Sportello di aiuto digitale: per accedere è sufficiente entrare in una di queste sedi ed è sempre possibile visitare il sito https://spicgilbrianza.it/sedi-spi-monza-brianza/ per scoprire qual è quella più vicina.

I volontari hanno seguito un corso di formazione specifico, così da poter offrire un servizio completo agli iscritti.