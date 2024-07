Sport Week, scontro sul padel: "Solo uno spreco di soldi pubblici"

"Realizzare ex novo un campo da padel costa circa 30mila euro. L’Amministrazione, per allestirne uno provvisorio, è riuscita a spenderne 94mila. Una spesa incredibile, che va a sommarsi a tutti gli altri costi dalla Seregno Sport Week". Edoardo Trezzi, consigliere della Lega, non risparmia critiche al Comune per la manifestazione sportiva. "Se consideriamo che a questi 94mila euro vanno aggiunti 164.700 euro per il Villaggio Sportivo di piazza Risorgimento – rincara Trezzi – direi che si tratta di uno spreco di risorse pubbliche inaccettabile". L’esponente leghista invoca trasparenza e chiede al sindaco Alberto Rossi di fornire chiarimenti sulle spese sostenute. "Non possiamo permettere che i soldi dei cittadini vengano utilizzati in maniera così disinvolta – attacca –. È ora di dire basta agli sprechi e di pretendere responsabilità e trasparenza".

La risposta dell’Amministrazione non si fa attendere. "I 94.550 euro non sono per un campo da padel – spiega il sindaco –, ma anche per tre weekend di Junior Village, struttura itinerante con gonfiabili, tavoli da ping pong e simulatori che per tre fine settimana si è spostata in alcuni parchi di Seregno. E poi la gestione, l’animazione, il coordinamento delle strutture, la vigilanza notturna, oltre a tutto quanto riportato nel capitolato d’appalto. Ed è stato spiegato in consiglio comunale, ma la Lega non ha ascoltato perché tutti i componenti del gruppo se ne erano già andati". "Forse bisogna ricordare che si parla di un evento di 17 giorni, con campi che rimangono fino a 2 mesi, con 45mila partecipanti – continua Rossi –, mentre in passato avevamo una “Cento Chilometri di Seregno“ che costava 191mila euro per un giorno. In ogni caso non abbiamo speso, abbiamo investito: circa 5 euro a persona, parametrando con il numero di presenze e senza contare le entrate da sponsor. Il risultato è più che positivo. Il criterio non è il costo, ma il bello e il bene che si fa nel promuovere lo sport in maniera partecipata, dal basso, per tutti. La Sport Week non costa, la Sport Week vale".

Parole che Trezzi considera non veritiere. "Gli uffici – dice – mi hanno indicato 94mila euro per i campi da padel in piazza Segni e per lo Junior Village. Mi hanno anche specificato che per il Villaggio Sportivo di piazza Risorgimento sono stati spesi 164mila euro, mentre 112mila euro sono stati concessi alle associazioni sportive per organizzare eventi durante la manifestazione. Quanto alla Cento Chilometri, l’80% della spesa era sostenuto dallo sponsor".

Gualfrido Galimberti