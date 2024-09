A Monza week-end a tutto sport e la “10 chilometri” rivoluziona la viabilità. Orari e percorsi delle gare

Monza, 21 settembre 2024 – Fine settimana monzese dedicato allo sport. Oggi e domani piazza Trento e Trieste si trasformerà in un vero villaggio sportivo con “Monza Sport Experience“.

Sarà la Festa dello Sport, o per essere internazionali lo “Sport City Day“, che dalle 10 alle 23 di oggi e dalle 10 alle 18 di domenica porterà in piazza 50 associazioni sportive che presenteranno al pubblico 70 discipline sportive. Sarà anche un’occasione per celebrare i successi degli sportivi monzesi. Ben 181 gli atleti che saranno premiati oggi alle 14, per i risultati sportivi conseguiti nel 2023; mentre domani alle 11 è previsto il saluto istituzionale del sindaco Paolo Pilotto allo Sport City Day 2024, al quale Monza aderisce insieme a 145 Comuni d’Italia. Per gli amanti del running, imperdibile la “10 k Liberi di correre“, giunta alla 14° edizione. Appuntamento oggi con i due percorsi da 5 e da 10 chilometri, non competitivi per amatori ad andatura libera. Diversa è la 10 chilometri competitiva, inserita nel calendario Fidal come corsa su strada riservata ad atlete/i italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL, alla World Athletics o per Enti di Promozione Sportiva convenzionati Fidal.

Tutti i percorsi partiranno e arriveranno in piazza Carducci, attigua alla piazza Trento e Trieste. Per la 5 chilometri la partenza è fissata alle 20. La 10 chilometri competitiva partirà alle 21, e a seguire la 10 chilometri non competitiva. Informazioni e iscrizioni su www.10kappa.it. Dalle 19.30 alle 19.45, la gara sarà preceduta dall’esibizione di pattinaggio curata dall’Associazione Sportculture, in piazza Carducci; mentre dalle 20.30 alle 20.45 sarà la volta delle Cheerleader. La banda musicale Sarabanda Cederna suonerà sia prima della 5K, che della 10K. In caso di pioggia si esibirà sotto i portici del Municipio. Saranno allestiti quattro corner musicali per altrettante radio e band musicali che animeranno le piazze della città già a partire dalle 19 di sabato, grazie alla collaborazione con Confcommercio Monza: in piazza Carrobiolo Radio RBS–La Radio della Brianza; in piazza San Pietro Martire spazio all’Accademia Groovemaster che si esibirà anche in via Mantegazza. Un ulteriore punto musicale sarà all’angolo tra via Colombo e via Passerella dei Mercati. Dal successo dell’evento conclusivo del Fuori Gp, torna l’Associazione Facciavista con il suo apprezzato djset inclusivo, nei momenti della partenza: i ragazzi e i dj aspettano gli appassionati di musica in piazza Trento e Trieste dalle 18.30 alle 20.15. In piazza Roma verrà installato uno spazio espositivo dedicato all’Aeronautica Militare.

Per l’occasione cambia la viabilità: la 10K si snoda per le vie del centro storico, quindi è previsto il blocco del traffico a partire dalle 19. Sarà possibile parcheggiare sia a Porta Monza, nel Parco, fino alle 24, con normale tariffa di 3 euro, che nel parcheggio di piazza Castello con tariffa oraria di 0,50 euro/ora.