Spettacolo Leon: successo nel primo atto della sfida col Tamai

Leon e Tamai di certo non si sono risparmiate. Nessun calcolo nella sfida di andata di Vimercate conclusasi sul 4-2 a favore dei padroni di casa che tra cinque giorni in Friuli Venezia Giulia potranno usufruire di un prezioso doppio vantaggio. Le cose si erano messe benissimo per gli orange in vantaggio dopo 90 secondi con Bonseri. Poi il raddoppio di Comelli. Il Tamai non sta a guardare, sui calci da fermo crea qualche apprensione e accorcia con Bougma, qualche minuto prima della doppietta di Comelli. Le squadre vanno al riposo sul 3-1. La Leon non si snatura, costruisce dal basso ma va in tilt sul pressing di Zorzetto. Stessa leggerezza poco dopo, altra palla persa ma il Tamai la grazia. Una perla di Bonseri – con la complicità del portiere avversario – definisce il punteggio finale che lascia comunque aperta la gara di ritorno. "Abbiamo disputato un primo tempo di altissimo livello creando tante palle gol. Secondo me il punteggio del 45’ poteva anche essere più rotondo a nostro favore. Il gol del 3-2 subito? Un infortunio che può capitare, c’è anche la bravura degli avversari. Ma poi ci siamo ricompattati dopo la sofferenza, abbiamo reagito e trovato un altro grandissimo gol", commenta Ghidelli (foto) che mantiene così intatta la sua imbattibilità da quando guida la Leon.

Ro.San.