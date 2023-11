Spazzamento strade, da lunedì spariscono altri divieti di sosta

Da lunedì 6 novembre si estende anche a CedernaCantalupo e Regina Pacis San Donato il sistema sperimentale di pulizia delle strade. Sono le ultime due zone mancanti alla sperimentazione partita da San Fruttuoso all’inizio dell’anno. Anche nelle due zone, come avvenuto nel resto della città, si riducono e cambiano i divieti di sosta. Nelle vie più ampie, nelle quali è possibile provvedere con l’utilizzo di agevolatori o soffiatori che permettono di pulire anche sotto le auto parcheggiate, non ci saranno più i divieti settimanali legati allo spazzamento, mentre permarranno nelle strade più strette o in quelle che, per conformazione, necessitano di essere pulite senza la presenza di veicoli in sosta ai lati. La pulizia delle strade è stata spesso materia di malcontento. Quindi continueranno la verifica tecnica e l’ascolto delle esigenze dei cittadini per valutare integrazione o rimodulazione del servizio.

È possibile verificare quali vie sono ancora interessate da divieti consultando le mappe al link https:www.monzapulita.itpulizia-meccanizzata.php. I tecnici di Impresa Sangalli stanno aggiornando in questi giorni la segnaletica verticale indicando i giorni e gli orari di divieto nelle singole vie. Una volta entrata in vigore la sperimentazione per le ultime due aree della città proseguiranno comunque la verifica tecnica e l’ascolto dei cittadini per valutare eventuali interventi di integrazione o rimodulazione del servizio. "Da novembre completeremo la sperimentazione in tutta la città - spiega l’assessora alla Viabilità Giada Turato - L’obiettivo è garantire la pulizia delle strade e della città, fornendo un servizio di spazzamento più efficiente e cercando comunque di ascoltare le esigenze dei cittadini". La sperimentazione dello spazzamento meccanizzato era partita da febbraio a San Fruttuoso, poi estesa a tutta la città: da settembre i quartieri Centro con San Gerardo, quartiere Libertà, Sant’Albino e San BiagioCazzaniga.