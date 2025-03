Spareggio playoff. Il Roller Club ospita il Giovinazzo

In avvio di campionato uno stava cercando di sistemare la quadra dopo aver ringiovanito l’organico, l’altro arrancava faticosamente in fondo alla classifica. Storie di quello che, al momento, potrebbe sembrare un altro campionato. Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar e Indeco Giovinazzo, protagoniste questa sera a Biassono (ore 20.45, PalaRovagnati) di una sfida priva di pronostico, hanno evidentemente saputo trovare la formula giusta nella prima parte del girone d’andata. L’esame delle rispettive posizioni di classifica fatta alla vigilia dell’ottava giornata di ritorno, scaccia ogni dubbio: il quintetto monzese è settimo con 26 punti, gli ospiti presidiano l’ottavo posto tre lunghezze sotto. Entrambe le formazioni, al momento, sarebbero ammesse ai playoff, premio riservato alle prime dieci formazioni classificate.

Un obiettivo entrato decisamente nel mirino della compagine pugliese che, dallo scorso novembre, ha cambiato marcia: a guidarla in panchina è Angelo Depalma, sostituto di un mito dell’hockey come Pino Marzella. La rosa, inoltre, da dicembre può contare su un elemento di qualità come il portoghese Xavier Cardoso, 30 anni, ex anche di Porto, Benfica e Oliveirense. Ma pure il quintetto allenato da Ivan Jaquierz, reduce dal 2-2 amarognolo con l’Azzurra Novara (l’Hrcm era in vantaggio 0-2), deve vincere per rintuzzare il tentativo di aggancio da parte della truppa biancoverde. "La sesta posizione occupata dal Valdagno – riconosce il vicepresidente Franco Girardelli – per noi è ormai fuori portata. Dobbiamo stare attaccati a questo settimo posto. E i punti dobbiamo farli in casa".

Gianni Gresio