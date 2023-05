Monza, barista spacciatore nasconde la droga nei bidoni della spazzatura: arrestato

Monza, 3 maggio 2023 – Droga nel bar in cui lavorava. Nascosta fra i bidoni della spazzatura. Colpo allo spaccio nella movida, in manette un barista con 47 dosi di cocaina in un locale del centro.

I carabinieri della Compagnia di Monza hanno arrestato il 27enne, incensurato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito di un'operazione che rientra fra le attività condotte dall'Arma per la lotta allo spaccio nelle zone della movida, frutto di una collaborazione fra i militari e l'Amministrazione comunale, i carabinieri sono arrivati a un pub del centro, luogo di ritrovo abituale della movida brianzola, segnalato dai cittadini per i movimenti sospetti che notavano fra gli avventori.

I militari agli ordini del maggiore Emanuele D'Onofri hanno predisposto un servizio di osservazione e controllo, che ha permesso di individuare uno dei baristi mentre nascondeva delle dosi di cocaina in un cortile condominiale, che affaccia sul locale e sulle abitazioni circostanti. In particolare la sostanza era occultata in un cappellino perfettamente nascosto fra i bidoni della spazzatura.

Sono stati rinvenuti e sequestrati 19 grammi di cocaina, suddivisi in 47 dosi, pronte per essere cedute. L'uomo, bloccato, non ha opposto resistenza. Nel corso del giudizio per direttissima il Giudice, su richiesta della Procura della Repubblica di Monza che coordina le indagini, ha convalidato l'arresto e applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.