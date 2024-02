Spacciano hashish davanti a scuola

Spaccio all’uscita da scuola: due maggiorenni denunciati. Martedì pomeriggio, intorno alle 14.15, orario di uscita degli studenti del liceo artistico, nel sottopasso che collega i Boschetti Reali con il controviale di via Boccaccio, gli agenti del nucleo operativo sicurezza territoriale – con il cane Narco – hanno intercettato due marocchini (uno classe 1991 e l’altro classe 1993), che alla vista degli agenti della polizia locale, hanno frettolosamente tentato di dileguarsi in opposte direzioni lungo la via Boccaccio. Tutto inutile. Entrambi sono stati intercettati dagli agenti e sono stati trovati in possesso di hashish, per un peso di 13 grammi. Poi, in quanto sprovvisti di documenti, sono stati accompagnati al Comando di via Marsala per essere fotosegnalati.

I due individui, risultati senza fissa dimora, sono stati quindi entrambi deferiti, a piede libero, all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione in concorso ai fini di spaccio. Dagli accertamenti alle banche dati delle forze di polizia è emerso che erano irregolari in Italia e, per tale motivo, secondo prassi, sono stati invitati a presentarsi al locale ufficio immigrazione. Entrambi hanno poi evidenziato diversi precedenti di polizia, anche specifici, e dei due, uno risulta essere già stato arrestato in precedenza.

Da.Cr.