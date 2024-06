Sorrisi e caffè da Seveso a Hong Kong

Cos’hanno in comune via Tommaseo a Seveso e alcune delle strade più frequentate dell’ex colonia britannica di Hong Kong? Il caffè o, meglio, il caffè della torrefazione “Il Griso“ che da qualche anno è bevuto e apprezzato anche a undici ore di viaggio aereo da Milano. Un esempio di eccellenza sevesina, di successo commerciale, di intraprendenza e coraggio da parte dei due soci, Claudia e Antonio (nella foto con i soci cinesi), che ogni mattina accolgono i clienti con il loro sorriso e un’ottima tazzina di caffè. La stessa servita, assieme ad altre prelibatezze della cucina italiana, sui tavolini degli otto Coffeelin inspired by Griso. La storia la raccontano direttamente Antonio e Claudia che da semplici commessi rilevano nel 2000 l’attività. Nel 2010 ottengono il patentino di assaggiatori, poi collezionano una serie di riconoscimenti non solo nazionali.

Nel 2018 l’apertura dei primi negozi Coffeelin inspired by Griso a Hong Kong e in Asia. Oggi sono otto, ma la vera novità è l’apertura quest’anno di Griso Lab, una torrefazione in loco che produrrà caffè non solo per le caffetterie locali, ma anche per il mercato asiatico più ampio. "Abbiamo conosciuto questa famiglia di imprenditori nel campo alimentare di Hong Kong che ha subito manifestato interesse nei confronti del nostro caffè – raccontano Claudia e Antonio –. Abbiamo iniziato a spedire una nostra miscela, la Storica 19-91 e loro ad aprire caffetterie con cucina italiana". Claudia e Antonio non si limitano a vendere il caffè , organizzano corsi per adulti ma anche, in collaborazione con le scuole elementari, fanno conoscere ai bambini la pianta del caffè e li fanno giocare con i chicchi.

Sonia Ronconi