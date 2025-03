Sorride il commercio: "Ci aspettiamo il 10% in più di affari"

L’ATP Challenger porterà a Monza tanti tifosi e potrebbe essere un volano commerciale per il centro. "Siamo soddisfatti che durante un periodo in cui non ci sono eventi di rilievo per il circuito automobilistico - commenta Alessandro Fede Pellone, segretario Confcommercio Monza Brianza e Milano - si svolga questa manifestazione di respiro internazionale. Monza è da sempre una città orientata ai grandi eventi e ha tutte le carte in regola per diventare la “Città dello sport”. Ci aspettiamo un impatto positivo di circa il 10% su bar, ristoranti, abbigliamento, ma anche strutture tecniche, occhiali e tutto ciò di cui i visitatori possono avere bisogno nei giorni di gare". Monza offre un vasto ventaglio di fast food, bar e ristoranti per tutte le esigenze e tutte le tasche, negozi di abbigliamento affiliati a grandi brand e negozi radicati sul territorio che trovano la loro forza nella professionalità.

La settimana di metà aprile sarà senz’altro molto impegnativa dal punto di vista recettivo, come fa notare Francesco Nardi, titolare dell’Hotel de la Ville insieme al padre Luigi. L’albergo che si affaccia sulla Villa Reale in quei giorni sarà impegnato in particolare con i visitatori del Salone del Mobile: "Per noi è il secondo evento più importante dell’anno dopo il Gran premio - dice Nardi -. Ma indubbiamente ogni evento che si svolge in città o poco lontano ha una ricaduta positiva perché impegna le strutture recettive, le aziende di catering, di servizi, i trasporti. Anche il torneo di tennis crea attenzione". Come spiega Nardi, Monza ha il grande vantaggio di essere a poca distanza dagli aeroporti, con vie di comunicazione già collaudate grazie al Gp di Formula 1. Ma in aggiunta ha prezzi calmierati rispetto a Milano. "Sugli eventi sportivi - chiosa l’albergatore - Monza sta andando bene. Sono anni fortunati per la città".

Monza è anche cultura, fra Villa reale, Duomo e Corona Ferrea. "Si auspica - aggiunge Rita Capurro, direttrice del Museo e Tesoro del Duomo di Monza - che anche durante eventi sportivi di questo tipo ci sia qualcuno che voglia venire a scoprire la città. Immaginiamo che ci saranno persone interessate allo sport, ma anche allo shopping e alle visite culturali. La prima settimana di aprile è un periodo di grande flusso di turisti. Abbiamo prenotazioni per la visita alla Corona Ferrea da mesi".

Cristina Bertolini