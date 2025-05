Arruolata anche l’ex vicesindaca: "Invece di lamentarmi su Facebook preferisco dare una mano concreta"

In sella alla sua bici non ha mai smesso di occuparsi del bene cittadino. Passando da dentro a fuori dal palazzo. Tra gli umarell villasantesi c’è anche l’ex vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Gabriella Garatti (nella foto), che ora, in pensione da 5 anni, riscopre l’amore per la città in chiave civica.

"L’idea è quella di dedicare del tempo, dando una mano all’amministrazione, per evidenziare le problematiche più urgenti che interessano il territorio cittadino – dice l’ex vicesindaca –. L’iniziativa mi è parsa da subito nel giusto segno. I volontari civici come figure con un preciso regolamento, sono state istituite durante l’amministrazione del sindaco Luca Ornago, di cui facevo parte, ma non ancora definite in quest’ambito. Io collaboro con i cittadini delle consulte – continua –, che ci danno una mano. Uno dei miei sopralluoghi a San Fiorano, frazione dove abito e che monitoro, è stata proprio insieme a una persona della Consulta di zona. In quel caso ho segnalato buche, un interruttore rotto di un semaforo pedonale, delle transenne rotte abbandonate e porzioni di segnaletica stradale assente".

Il suo lavoro ha già prodotto non poco materiale per il Comune. "Altre segnalazioni hanno riguardato ad esempio un lampione divelto, una rampa dissestata, e poi il tema dell’asfalto rovinato, soprattutto per i lavori legati ai sottoservizi – prosegue –. Capita che il cemento che si usa per riparare la strada dopo lo scavo non sia della stessa qualità di quello di prima, e questo può creare tratti di strada con materiale dissodato. Bisogna garantire i ripristini fatti bene". "Mi fa piacere che il paese sia in ordine – sottolinea –. Io se vedo che una cosa non è a posto, sono un po’ una “rompi balle“. Ma non vado su Facebook a lamentarmi, preferisco dare una mano all’amministrazione, che so fatta di persone valide con enormi carichi di lavoro". Lei villasantese lo è di adozione, da circa 40 anni. Originaria di Piadena Drizzona, in provincia di Cremona, si è trasferita in Brianza per lavorare alla St microelectronics, da perito elettronico. Ora, da neo-umarell del Comune, può incrociare le sue competenze tecniche al bagaglio di esperienza amministrativa.

A.S.