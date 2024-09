Sorpresa all’autodromo. Valentino torna in pista

Valentino Rossi torna a emozionare i brianzoli appassionati di motori con la sua partecipazione alla Fanatec GT World Challenge Europe powered by Aws in programma da oggi a domenica all’Autodromo di Monza. L’evento sportivo del settore endurance garantisce una sfida di altissimo livello, con la presenza tra gli altri del pluricampione del mondo in MotoGp, Valentino Rossi, al fianco del campione in carica Raffaele Marciello e Maxime Martin. Il centauro di Tavullia sarà alla guida di una Bmw M4 Gr3 del team Wrt e se la dovrà vedere con tutte le altre Gt3 che compongono l’entry list. A Monza saranno in pista 52 vetture di 9 case costruttrici per quella che rappresenta la penultima prova del campionato endurance che si chiuderà a Jeddah in Arabia Saudita a fine novembre, dopo la tappa a Barcellona, dal 11 al 13 ottobre per la Gt sprint Cup. Ma il fine settimana di gare prevede anche le sfide del McLaren Trophy Europe (2 gare da 45 minuti), il Fanatec Gt2 European Series powered by Pirelli (2 gare da 50 minuti e il Gt4 European Series Powered by Rafa Racing (2 gare da 1 ora ciascuna). Oggi, giornata di prove libere per tutte le categorie, compresa la Gt3, l’ingresso per il pubblico è libero. Domani e domenica il costo del biglietto sarà rispettivamente 20 e 25 euro, mentre l’abbonamento per entrambe le giornate è a 35 euro. Il biglietto consente l’accesso a tutte le tribune disponibili e include l’accesso libero al paddock e, negli orari indicati dal programma, la possibilità di effettuare la Pit-Lane Walk.

I bambini fino a 6 anni e le persone con disabilità potranno entrare gratuitamente, mentre pagheranno solo un euro, sia per sabato che per domenica, gli accompagnatori e chi ha un’età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Sconti previsti anche per gli under 24, per gli over 65 e per i soci Aci direttamente alle biglietterie principali del circuito. Il pubblico potrà accedere attraverso gli ingressi di Vedano, Santa Maria delle Selve, Mirabello. Il parcheggio per tutte le giornate dell’evento è gratuito fino a esaurimento posti.