Sopralluoghi continui. Si comincia dall’Aula Blu

Gli interventi in corso e programmati all’Omnicomprensivo sono frutto di un sopralluogo per mettere a punto tutto quel che era necessario a migliorare la struttura. "Abbiamo visitato uffici e classi per risolvere i problemi più urgenti - spiega Giuseppe Azzarello, consigliere provinciale delegato alla Edilizia e alla Pianificazione scolastica -. In cima alla lista, a Vimercate, la sistemazione dell’Aula Blu e la rimozione di alberi caduti". Il fattore tempo è essenziale: "I nostri tecnici si sono prodigati per raccogliere tutte le segnalazioni in arrivo dai dirigenti, fornendo risposte tempestive". Le visite riprenderanno a gennaio "a dimostrazione di quanto la Provincia voglia essere vicina ai ragazzi e a tutto il personale con l’obiettivo di garantire, sull’intero territorio, la massima sicurezza possibile".

Bar.Cal.