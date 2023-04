Soldi falsi, Rolex vero Smascherato in stazione un truffatore francese

di Dario Crippa

Cercava di acquistare Rolex con banconote false. Abbastanza grossolane, con sopra appiccicata la dicitura “fac-simile”. Martedì alle 14.30 i poliziotti della Centrale Operativa della Questura di Monza ricevono una telefonata da parte di un uomo di 33 anni. Racconta di aver subìto un tentativo di truffa da parte di un giovane francese di 27 anni. Subito sul posto interviene la Squadra Volanti a cui l’uomo riferisce che a seguito di una compravendita, avviata su Facebook, di un orologio di marca “Rolex”, modello DateJust, si era dato appuntamento a Monza in via Arosio 14B, in zona stazione ferroviaria. Il probabile acquirente dell’orologio in cambio deve portare la cifra di denaro pattuita e l’affare è fatto.

Al momento dell’incontro però il giovane acquirente francese chiede di controllare l’orologio, lo indossa e immediatamente infila una busta bianca all’interno della tasca della giacca del venditore chiedendogli di controllare il contenuto della busta nei bagni della stazione.

Il venditore, insospettito dalla strana richiesta e dell’impazienza dell’acquirente, pretende di riavere indietro l’orologio e, prima di concludere l’affare, vuole controllare i soldi. Di tutta risposta il giovane francese, con una mossa rapida, apre la busta che nel frattempo gli era stata restituita e mostra il contenuto. In quel preciso istante, però, il venditore si accorge per fortuna che il denaro è falso e immediatamente compone il numero di emergenza 112.

Smascherato, il francse fugge in direzione della stazione, ma grazie alla immediata richiesta di intervento della Volante e all’acquisizione dettagliata dell’identikit del soggetto, in maniera tempestiva i poliziotti lo intercettano e lo bloccano. Nella sua tasca del pantalone si accerta come il giovane custodisse una busta di colore bianco contenente 40 banconote da 200 euro di colore giallo su cui vi era incisa la dicitura “Fac-simile”. Alla luce di quanto accaduto, l’uomo è stato denunciato per tentata truffa.

Il Questore Marco Odorisio ha attivato la Divisione Anticrimine per l’immediata emissione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Monza per un totale di 2 anni, nonché l’ Ufficio Immigrazione per l’allontanamento di cittadino comunitario dal territorio Nazionale.