Solaro (Monza Brianza), 31 luglio 2019 - ​È salito su un serbatoio per tirare il telo a copertura del camion ma ne ha sfondato la copertura ed è precipitato, per fortuna solo a metà, nell’acido. Momenti di grandissima apprensione ieri mattina all’interno di un’azienda di Solaro, dove un autotrasportatore di 50 anni è rimasto vittima di un grave incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora peggiori.

L’uomo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Niguarda con abrasioni e il rischio di ustioni serie agli arti inferiori. Ferito in maniera più lieve anche un operaio che si è subito precipitato in suo soccorso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11,30 all’interno dell’azienda di via Como, in cui si producono tubi e semilavorati in acciaio inox. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale l’autotrasportatore, 50enne, residente in Sardegna, aveva finito di caricare materiale sul suo autoarticolato e stava procedendo con la chiusura del telo di copertura del rimorchio prima di ripartire. Per raggiungere l’altezza necessaria a tirare meglio il telone, l’uomo è salito su un grosso serbatoio.

All’improvviso però la copertura del serbatoio si è sfondata e l’uomo è precipitato, finendo con le gambe all’interno del contenitore, dove era conservato acido nitrico, sostanza liquida con effetto corrosivo. L’uomo è stato subito soccorso da alcuni dei lavoratori presenti in azienda, tra cui un operaio di 32 anni, che lo ha raggiunto per primo e lo ha aiutato a sfilarsi dal serbatoio. Sul posto sono intervenute 3 ambulanze, l’auto medica, i vigili del fuoco con la squadra specializzata Nbcr e la Polizia locale. L’autotrasportatore, estratto dal serbatoio, sottoposto a lavaggi e medicazioni sul posto è stato poi trasferito in codice giallo all’ospedale di Niguarda per curare gli effetti del contatto dell’acido sulla pelle delle gambe. Anche l’operaio che era intervenuto in suo soccorso è stato raggiunto dall’acido parzialmente sulle braccia, riportando conseguenze minori, ed è stato trasportato in codice verde, sempre allo stesso ospedale di Niguarda. Sul posto sono giunti anche i tecnici dell’Asl per i rilievi del caso, volti a stabilire dinamica ed eventuali responsabilità dell’incidente.