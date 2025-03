Sogno di una notte di mezza estate. Shakespeare alla Campanella

Un fitto bosco di equivoci e malintesi, un re e una regina in discordia, creature magiche e giovani innamorati. Sono gli ingredienti della commedia frizzante, ricca di poesia e delicatezza, allo stesso tempo elegante e inquietante, che andrà in scena domani sera sul palco del cine-teatro La Campanella di piazza Anselmo IV. L’appuntamento alle 21 è con “Sogno di una notte di mezza estate“, con adattamento e regia di Silvia Giulia Mendola per il classico di William Shakespeare, messo in scena dal Teatro degli Incamminati in collaborazione con PianoinBilico. Sarà rievocata una foresta: una foresta metallica fatta di tubi e di piani differenti. Gli otto attori, Benedetta Cesqui, Giulia D’Imperio, Ermes Frattini, Silvia Giulia Mendola, Dario Merlini, Erica Sani, Matteo Sartini, Francesca Ziggiotti, lavoreranno in squadra e tutti potranno essere tutto, come in un sogno: personaggi, sedie, somari, fate, ma anche strumenti e musica con i loro corpi e con le loro voci. Alla danza, grazie a Giulia Maffei, sarà affidato il ruolo di evocare la magia e la viola, il fiore utilizzato per gli incantesimi, diventa un personaggio, Viola appunto, che si esprimerà unicamente con il linguaggio della danza.

Le visioni notturne e il sovrapporsi di atmosfere che galleggiano tra il sonno e la veglia sono caratteristiche che attraverseranno l’intera opera e che permetteranno al pubblico di fare un tuffo nel fantastico, un’incursione nell’ambiguo immaginario della mente umana. Biglietti disponibili online: intero 16 euro, ridotto 13 euro, under 18 6 euro. Per informazioni e prenotazioni: tel. 039.90.80.122, info@teatrobovisiomasciago.it.

I biglietti sono acquistabili anche la sera stessa presso la biglietteria del teatro.

Veronica Todaro