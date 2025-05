Snodo cruciale per Solaro. Riapre via per Limbiate: sarà a senso unico per 3 mesi

Riaperta ma a senso unico per almeno 3 mesi via per Limbiate, che da diverso tempo era sbarrata per i lavori davanti e dentro piazza Cadorna. Proseguono gli interventi per la realizzazione del nuovo edificio di housing sociale, con parcheggio sotterraneo e giardino a vista, alle spalle del Polo di Comunità Regina Elena. Un nodo cruciale della viabilità solarese, la cui chiusura prolungata ha creato non pochi disagi. "Su piazza Cadorna rimarrà permesso il solo passaggio dei pedoni", puntualizza una nota dell’amministrazione, spiegando che i lavori in zona proseguono. Nei prossimi mesi il cantiere proseguirà con la sostituzione della linea della pubblica illuminazione sul lato nord di via per Limbiate e la conclusione delle aiuole sempre lato nord. Questo è uno dei progetti di Pnrr in corso di realizzazione a Solaro.

"Come in tutte le opere pubbliche sono stati gestiti diversi imprevisti, ai quali si è aggiunta la burocrazia particolarmente complicata presente quando si usufruisce di finanziamenti sovraccomunali e in particolare opere legate al Pnrr", spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Christian Caronno.

"Sappiamo dei disagi creati in questi mesi di chiusura della strada ma siamo convinti che il risultato finale ripagherà i sacrifici fatti dai solaresi: piazza Cadorna e l’area circostante diventeranno il cuore sociale e culturale del nostro paese. Nonostante la complessità dei progetti, non abbiamo voluto rinunciare alla possibilità di rigenerazione dell’area creando la Solaro ancora più aperta ed accogliente che abbiamo immaginato per il futuro".

Ga.Bass.