Monza, 21 gennaio 2020 - Sono revocate da domani (mercoledì 22 gennaio) le misure temporanee nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nella provincia di Monza, dove per due giorni consecutivi i valori medi di Pm10 sono stati al di sotto del limite di 50 microgrammi per metro cubo.

Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. «I valori medi delle concentrazioni di Pm10 sono inferiori al limite in tutte le stazioni della Lombardia - spiega l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo - e, come previsto, a partire da domani, mercoledì 22 gennaio, saranno revocate le misure temporanee di primo livello attive in provincia di Monza».