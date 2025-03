Sloworking day: tutto esaurito

Tutto esaurito allo Sloworking day a Vimercate. Ieri, università, docenti, esperti, imprenditori, ricercatori, studenti si sono confrontati per tutto il giorno sul lavoro che cambia e sulla necessità di adeguare la professione "al ritmo della vita". Un’analisi a 360 gradi, che ha toccato ogni aspetto compresi finanziamenti e linguaggio. Al centro, il cambiamento rapido in corso che "trasforma tempi, luoghi, relazioni e la nostra esistenza", spiegano gli organizzatori. L’iniziativa è nata "come spazio per fermarsi, riflettere e mettere in discussione i paradigmi che regolano il rapporto vita-lavoro, cercando un nuovo equilibrio". In cattedra, Banca Etica, Cattolica, Bicocca e Confimi Industria Monza Brianza. Tanti i contributi dell’evento diffuso che ha preso il via in mattinata in biblioteca e si è concluso ieri sera.

Bar.Cal.