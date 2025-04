Gioco d’azzardo e vendita di sigarette, controlli a tappeto in tutta la città

MONZA, 16 aprile 2025 – Gioco d'azzardo sotto controllo nella città, con nuovi controlli a tappeto della polizia locale.

Obiettivo dei controlli e aree interessate

L'operazione mira a garantire il rispetto delle normative: il Nucleo Presidio Quartieri, insieme ai funzionari dell'Agenzia Dogane Monopolio, ha effettuato controlli su apparecchi da gioco e attività di vendita di tabacchi, coprendo ampie aree cittadine.

Nel quartiere Cederna, l’intervento ha comportato la verifica di sei apparecchi da gioco e una tabaccheria, con una sanzione di 258 euro per irregolarità e l'interruzione della vendita di sigarette per mancanza di personale idoneo.

Centro storico

I controlli si sono estesi al centro storico dove sei slot e sei VLT sono state esaminate attentamente, rispettando le norme e assicurando l'assenza di minori. Successivamente, le verifiche hanno coinvolto via Rota, nel quartiere Cederna, con cinque controlli su tre macchine da gioco, lotto e scommesse, tutti risultati in regola.

Il Comune

L’operazione, conclusasi alle 18:30, viene definita dal Comune come un'iniziativa che dimostra l'impegno delle autorità per garantire trasparenza e sicurezza nei locali che ospitano apparecchi da gioco e punti vendita di tabacchi. E' un passo che rafforza il controllo del territorio, sottolineando l'importanza del rispetto rigido delle norme, per un ambiente più sicuro e regolamentato.