Slalom sulle rotelle con la malattia. Il campione si racconta in un libro

Lorenzo Guslandi, 26 anni, monzese, diabetico e celiaco è campione mondiale di pattinaggio freestyle in linea. Vanta 4 titoli mondiali, per 4 da vicecampione mondiale, 9 titoli di campione europeo e 30 come campione italiano. Il 6 novembre sarà a Shangai per i prossimi mondiali. Lorenzo racconta il suo slalom tra malattia e conetti del freestyle nel libro “Speciale normalità. Come diabete e celiachia hanno fatto di me un campione”.

"Mi è stato diagnosticato il diabete quando avevo 3 anni - ricorda - e l’anno dopo ho scoperto di essere celiaco. Quindi sono cresciuto fra siringhe e iniezioni. Finalmente a 8 anni ho avuto il mio primo infusore di insulina. Oggi ho un’autonomia maggiore: uno speciale sensore collegato al microinfusore tiene monitorato l’andamento della glicemia. Quanto al cibo, oggi esistono tanti prodotti appetitosi e senza glutine. Per me questa è la normalità, non conosco altro stile di vita". Per gli altri sembra un ragazzo speciale, per lui è la "speciale normalità". Sovraeccitazione e ansia da prestazione creano iperglicemia e insulino resistenza, per cui diventa difficile abbassare la glicemia. "Ma con la concentrazione - spiega Lorenzo - impari a controllare le emozioni, per tenere a bada la glicemia. Fare sport aiuta in una gestione più elastica del diabete". Da queste considerazioni, dopo la laurea in Design della comunicazione, è nato il desiderio di mettere nero su bianco, raccontando in un libro la sua esperienza nel gestire il limite, ribaltandolo come opportunità di miglioramento.

"La necessità di fare attenzione - commenta Lorenzo - mi ha aperto la strada per affrontare le difficoltà. Naturalmente tutto quello che fai ti deve piacere. Io mi alleno ogni giorno, magari alzandomi alle 4 del mattino se ho una giornanta di lavoro intensa, ma lo rifarei mille volte, perché mi fa stare bene durante la giornata e mi ripaga nelle performance". Si è avvicinato allo sport a partire dal basket. Poi a 7 anni ha indossato per la prima volta i pattini, quasi per caso, per non lasciarli più. Con ore e ore di allenamenti quotidiani ha conquistato i podii iridati... sempre tenendo d’occhio la glicemia. Da febbraio 2022 è stato chiamato per una lezione dimostrativa di Roller al Centro sociale sportivo multisport “PlayMore” di Milano. Da subito il contratto come Social media manager del centro che ha all’attivo oltre 7.000 ore di lezione fra roller, tennis, calcio, basket, BlindTennis e Run challenge, per offrire benessere nello sport a persone svantaggiate. "È un contesto che ti apre un mondo sulla difficoltà e su come si può affrontare la vita" racconta Lorenzo.

Il libro inizia il 22 dicembre 2021, dopo che 19 dicembre Lorenzo aveva vinto gli Europei a Valladolid in Spagna, il 20 ha preso l’aereo per Milano, dove il 21 ha conseguito la laurea magistrale in Design della comunicazione al Politecnico di Milano. Tiene masterclass dalla Sicilia, alla Spagna, da Dubai, all’India Il libro si dipana in un percorso circolare dall’infanzia ai giorni nostri. È in prevendita dall’11 settembre (giorno del suo compleanno) su piattaforma Bookabook e avendo raggiunto le 200 copie ordinate, verrà pubblicato su carta e su e-book, da Bookabook. Sarà consegnato al pubblico da giugno 2024.