Slalom forzato a Lesmo: Vie interrotte e traffico in tilt

Strade urbane chiuse o interrotte a causa degli scavi a tappeto, per poter spurgare le condotte del gas piene d’acqua, dopo il fulmine e il temporale della notte tra domenica e lunedì.

Bloccate, fra le altre, via Mazzini, via La Cava, via Italia e via Caduti della patria. La viabilità in paese è paralizzata e a cascata, proprio nei giorni del Gran Premio, anche sulla strada Provinciale che da Lesmo viene verso Monza. Disagi per i tifosi che scendono da Germania e Svizzera, attraverso la dorsale di Lecco, Milano-Monza-Vimercate. Centinaia di loro, dandosi per vinti, lasciano la macchina a Lesmo e, sacco a pelo in spalla, si incamminano alla volta dell’autodromo. "Per giunta – osserva l’ex sindaco Marco Desiderati (foto) – tutta la polizia urbana di Lesmo è attorno al Parco e a Lesmo non c’è nessuno a dare indicazioni sulle strade intasate".