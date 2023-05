Sindaco e vice in Sicilia per commemorare la strage di Capaci

La stretta di mano con Maria Falcone, ieri il sindaco Francesco Cereda e la sua vice Mariasole Mascia sono volati a Palermo per partecipare alle celebrazioni in ricordo di Giovanni Falcone, nel 31esimo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il giudice, simbolo della lotta alla mafia, sua moglie e la scorta.

Vimercate è stato l’unico comune lombardo a partecipare alla commemorazione.

L’invito è arrivato da Alessandro De Lisi, curatore generale della Fondazione Falcone, che lo scorso 13 dicembre è stato ospite in Consiglio comunale nel corso di una seduta dedicata alle stragi di Cosa Nostra. "Siamo qui per solidarietà nei confronti delle vittime dei terribili attentati che hanno colpito al cuore la democrazia - ha detto il primo cittadino nel capoluogo siciliano -. Con noi simbolicamente c’è tutta la città. Insieme alla Fondazione stiamo costruendo un percorso di legalità per tutte le generazioni".

Bar.Cal.