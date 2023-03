"Sindaco, così non va bene" I comitati chiedono la svolta Meno cemento e più verde

di Cristina Bertolini "Le cose che non vanno": è il titolo senza mezzi termini che il Coordinamento dei comitati cittadini pone sul bilancio dei primi nove mesi di attività della Giunta Pilotto. I cittadini chiedono aree verdi e interventi di maggior respiro su Buon Pastore, Parco e Villa Reale, quartiere Sant’Albino, San Fruttuoso e Triante. "L’assessore Marco Lamperti ha perso nove mesi prima di avviare la variante al Piano di Governo del territorio – fanno notare gli attivisti dei quartieri – e non ha cancellato dal documento approvato dal centrodestra la proroga fino al 2027 degli ambiti di trasformazione. Il 25 ottobre 2022 si è svolto un incontro del Coordinamento con il sindaco, poi più nessuna risposta né alle mail, né alle Pec, né alcun nuovo confronto. In perfetta sintonia con la Giunta di centrodestra procede l’iter di realizzazione delle tre torri di 9, 10 e 12 piani sull’area verde vincolata del Buon Pastore". E ancora: "Il 3 febbraio scorso il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar del 2018che a sua volta confermava il vincolo posto dalla Soprintendenza nel 2005, su tutto il complesso, compreso il polmone verde nel centro della città. A dispetto dei vincoli, nei giorni scorsi...