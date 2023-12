Sicurezza, scuole e traffico. Manovra approvata a Desio

Con una lunga maratona conclusa solo alle 4 di notte, tra le scintille fra maggioranza e opposizione, il consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione. Scuole, sicurezza, piano del traffico e manutenzioni sono alcune delle linee principali di intervento, per un bilancio che pesa 40 milioni di euro.

E che vedrà la diminuzione dell’addizionale Irpef e il mantenimento delle tariffe per i servizi. "Investiamo soldi sulla sicurezza – sottolinea il vicesindaco Andrea Villa –. Nuovi agenti per aumentare l’organico della Polizia locale, nuovi mezzi, la ristrutturazione del comando che cade a pezzi. E anche un nuovo mezzo per la Protezione civile: nell’emergenza maltempo abbiamo imparato a capire quanto sia preziosa la presenza dei nostri volontari". E ancora: "La nuova piattaforma ecologica promessa in campagna elettorale sarà pronta nel 2025. Un investimento importante da due milioni di euro". Qualche milione di euro sulle manutenzioni: Villa Tittoni e il parco, via degli Artigiani, l’area mercato sud, le aree gioco di via Bosio a San Giorgio e via Romagna a Spaccone.

"Tanti investimenti sulle scuole – prosegue Villa –. Poi ci sono le manutenzioni stradali: le rotonde tra via Pozzo Antico e Santa Liberata, quella tra via Giusti e Mascagni, la rotonda di San Giuseppe. Sarà anche l’anno del PGT e del piano del traffico, per rimediare alla viabilità voluta dalla precedente amministrazione". La copertura delle spese correnti è data da entrate tributarie, trasferimenti correnti, entrate extratributarie. Le entrate tributarie valgono 23 milioni, di cui 4milioni e 350mila di addizionale comunale. "Ci sarà la diminuzione dell’addizionale Irpef – ha spiegato il consigliere Antonio Zecchin –. La soglia di reddito sulla quale viene applicata l’aliquota minima, è stata alzata da 15 a 28mila euro. Il reddito medio 2021 a Desio è stato di 22.190 euro, quindi la diminuzione dell’imposta andrà a beneficio di gran parte degli oltre 30mila contribuenti desiani". La diminuzione dell’imposta addizionale porterà ad una minore entrata tributaria di circa 150mila euro. Bocciate tutte le 21 proposte del centrosinistra, che attacca: "Non sono previsti investimenti su opere nuove, tranne 800mila euro per un nuovo magazzino comunale. È questa la priorità della nostra città? La stragrande maggioranza degli investimenti, poi, viene finanziata con le alienazioni o con i mutui: mai la nostra città si è trovata così tanto indebitata".