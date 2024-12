Sicurezza rafforzata al PalaFitline di Desio: nuove misure per i tifosi della Pallacanestro Cantù

Si alza il livello di guardia durante le partite di basket al PalaFitline di Desio. Il ripetersi di tensioni, scaramucce e piccoli tafferugli tra i tifosi della Pallacanestro Cantù – che utilizza l’impianto desiano per il campionato – e gli ospiti di turno, hanno spinto Comune, club, forze dell’ordine e Questura ad aumentare le precauzioni, sia a scopo preventivo che repressivo. Due le azioni primarie che sono state decise: la creazione di un nuovo impianto di videosorveglianza, che permetta di “tenere sott’occhio” tutto quanto accade dentro e nei pressi del palasport. E la definizione di un nuovo sistema della sosta e della viabilità nei parcheggi esterni, in modo da creare un’area “cuscinetto” tra le auto e i mezzi delle due tifoserie, così che non entrino in contatto. "La videosorveglianza - spiega il Comune nel documento con il quale ha affidato l’incarico a una azienda specializzata di realizzare il nuovo impianto - rappresenta un supporto fondamentale alle attività di contrasto ai fenomeni criminali, attivando il meccanismo della prevenzione sotto la forma della deterrenza. È necessario prevedere l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza, anche in ragione degli eventi che vi si tengono, attesa la capienza del palazzetto pari a più di 6.000 persone, e le richieste di sicurezza avanzate dalla Prefettura di Monza". Il nuovo impianto costerà circa 20mila euro. All’esterno, invece, è stato definito un nuovo piano per i parcheggi e la viabilità, attraverso apposite ordinanze che entrano in vigore nelle giornate in cui sono previste le partite.

"Devono essere adottate particolari cautele finalizzate a creare diversi canali di separazione a livello viabilistico, con particolare riguardo alla sosta degli automezzi, soprattutto quando sono presenti numeri elevati di spettatori e tifoserie che possono creare alti livelli di tensione e criticità - è spiegato nella documentazione -. Nello specifico, è stato disposto che il primo tratto dell’area parcheggio antistante il centro sportivo sito in Largo Atleti Azzurri d’Italia sia destinato alla sosta dei veicoli appartenenti ai tifosi della squadra ospite, mentre il secondo tratto tra la via G. Agnesi e l’intersezione con il corsello che conduce al Palafitline sia destinato alla sosta dei veicoli appartenenti ai sostenitori della squadra locale". A controllare la situazione anche gli steward messi a disposizione dalla società sportiva canturina.

Alessandro Crisafulli