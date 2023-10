Sicurezza a Briosco: Strade, Parchi e Telecamere Sorvegliati Speciali

Strade, piazze e giardini sorvegliati speciali. Il Comune potenzia il sistema di videosorveglianza andando ad aggiungere nuovi occhi elettronici alle dodici telecamere già attive. "Grazie ai fondi di Regione Lombardia – spiega il vicesindaco Massimiliano Bello – puntiamo a dare maggiore sicurezza ai residenti e disincentivare l’abbandono di rifiuti e i tanti episodi di vandalismo". Entro la fine dell’anno saranno installate altre dieci telecamere che copriranno anche le frazioni di Fornaci e Capriano. Il nuovo impianto sarà dedicato principalmente a monitorare il traffico in entrata e in uscita dalla città come quello già attivo in via 11 Febbraio nella frazione di Fornaci. Quindi saranno telecamere per leggere le targhe dei veicoli in transito. L’Amministrazione non esclude che in futuro il sistema di videosorveglianza possa essere aggiornato e collegato ai registri della motorizzazione in tempo reale. Questo per permettere di verificare se i mezzi che transitano sul territorio brioschese sono in regola con la revisione e assicurazione. I residenti sono d’accordo e lo scorso gennaio avevano risposto positivamente ad un sondaggio lanciato dall’amministrazione.

Son.Ron.