"Siamo entrati senza corrente ma con tanto ottimismo"

La realizzazione di Stucchi64 ha coinvolto industriali e artigiani. "Siamo partiti con un fortissimo convincimento di realizzare l’opera – dice Sandro Salmoirghi, vice presidente del Consorzio sviluppo monzese – In poco tempo sono stati superati interessi contrastanti e messa in atto una proficua collaborazione tra imprese private e pubblica amministrazione. Così è stata recuperata un’area dismessa da tempo e abbandonata, dando un contesto industriale a una realtà che altrimenti sarebbe finita nel degrado più assoluto".

Fra i primi ad entrare, lo Scatolificio Angelo Gariboldi: gli spazi riservati alle aziende erano ancora in costruzione. Enel non aveva ancora fornito la potenza di cui lo scatolificio aveva bisogno per la produzione e dovette ricorrere a delle stazioni di energia diesel, per alimentare la linea di montaggio. Lo conferma il titolare Angelo Gariboldi: "Siamo stati i primi ad entrare nei nuovi fabbricati. Quest’area è stata una manna per 40 attività monzesi, per sviluppare i nostri prodotti e installare molti macchinari e arrivare a notevoli traguardi".

"All’inizio mancavano ancora i serramenti – gli fa eco Bonifacio Luigi Bertuzzi (titolare di Bertuzzi costruzioni Sas) entrato nel 1996 – non avevamo il problema di aprire le finestre al mattino, ma l’ottimismo era tanto".

"Il sito ha preso un po’ più di riconoscibilità internazionale, essendo strategico dal punto di vista logistico e tecnologico – osserva Massimo Russo, titolare di Waterjet corporation produttore di macchine per la lavorazione con taglio a getto d’acqua, dal 1991 – Siamo qui dal 1997".

