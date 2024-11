Si stacca la cappa al ristorante. Nove intossicati

Momenti di apprensione domenica sera in un ristorante di Cesano Maderno dove il distacco di una cappa di aspirazione dei fumi ha generato il rischio di una intossicazione tra dipendenti e clienti. L’incidente si è verificato verso le 22.20 e l’allarme ha fatto convergere sul posto tre ambulanze con l’auto medica, oltre a diverse squadre di vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza. Nove persone, tra i 17 e i 33 anni, sono dovute ricorrere a cure sanitarie. Una è stata trasferita in codice giallo al San Gerardo di Monza, gli altri o non sono stati ospedalizzati oppure sono portati al pronto soccorso in codice verde, a Desio e Garbagnate Milanese. Ga.Bass.