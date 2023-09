Si riparte dall’inglese I volontari sui banchi

di Cristina Bertolini

Ritorno a scuola, avanti piano. Cominciano nelle scuole le tappe di avvicinamento alla prima campanella. All’Hensemberger la professoressa di Inglese Rosita Balsamo ha organizzato per gli studenti dalla seconda alla quinta un corso di inglese conversazione che si sta svolgendo in questi giorni.

"Lo scorso anno - ricorda l’insegnante - era stato organizzato con un Pon (un progetto con fondi ministeriali). Quest’anno non era più disponibile, ma a genitori e ragazzi era piaciuto molto, quindi l’ho riproposto con un piccolo contributo dalle famiglie (65 euro per 15 ore di lezione di gruppo), trovando l’adesione di 30 ragazzi". Per loro un programma agile di lavoro di gruppo con esercizi e giochi di ruolo, lavoro di gruppo, conversazione quotidiana, ben lontano dalla didattica frontale di routine. "Mi piace organizzare iniziative per i ragazzi - ammette la prof - anche durante l’anno tengo corsi pomeridiani di conversazione e preparazione delle certificazioni Pet, First e Ielt, la più richiesta e apprezzata per lo studio e il lavoro all’estero".