Si cerca un tirocinante per ufficio amministrativo

Azienda di produzione e commercializzazione di abbigliamento cerca un tirocinante ufficio operativo e amministrativo. La nuova risorsa, in affiancamento costante, sarà formata nelle seguenti mansioni: supporto nella gestione documentale e operativa dei flussi aziendali; utilizzo software gestionali (es. Zucchetti) per l’inserimento e aggiornamento dati; interfaccia con il laboratorio produttivo per la raccolta e l’organizzazione delle informazioni; comunicazione con fornitori e clienti per attività operative e di supporto; collaborazione con i colleghi per attività di back office. Si richiedono: diploma di maturità; buona conoscenza pacchetto Office, posta elettronica e internet; precisione, capacità organizzativa e buone doti relazionali; interesse per un ruolo dinamico e trasversale tra ufficio e produzione. Si offre: tirocinio extracurriculare full time da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30. Inviare candidature con curriculum vitae allegato a ido.monza@afolmb.it, indicando il riferimento 3JUN252.