Si balla al ritmo dei Folkabì. Al Tambourine impazzano le atmosfere dei Balcani

Il rock e le sonorità del Mediterraneo, il folk da ballo senza frontiere, il pop degli anni Novanta e le sfide tra poeti all’ultimo verso. Musica e poesia per una serie di appuntamenti che accompagneranno la settimana del Tambourine di via Carlo Tenca. Le luci sul palco del circolo seregnese si accenderanno martedì alle 21.30 con una nuova tappa della rassegna “Tambourine Folk”: a esibirsi saranno i Folkabì, alfieri della musica balfolk contaminata da influssi provenienti dai Balcani e dall’Est Europa. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Mercoledì spazio ai poeti con un torneo di poetry slam: a sfidarsi in gara ci saranno diversi autori, ognuno proporrà i suoi componimenti e si sottoporrà al giudizio del pubblico, il tutto sotto la guida di Davide Passoni. Il vincitore accederà alle semifinali regionali della Lips, la Lega italiana poetry slam. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Giovedì si riattiveranno gli amplificatori per l’arrivo del Malakies Duo: dalle 21.30 il progetto formato da Massimo Latronico a chitarra e bouzouki e Armando Illario a fisarmonica, baglama e voce rivisiterà antiche musiche del Mediterraneo, mescolando ballate della tradizione mitteleuropea, rebetici della Grecia e melodie che hanno toccato varie sponde del “mare nostrum”, ibridandosi con testi e culture diverse. Ad arricchire le trame sonore ci saranno suggestioni del tango e composizioni originali dei due autori. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Venerdì alla stessa ora si cambierà completamente genere, col palco di via Carlo Tenca che accoglierà l’alternative-rock ruvido e deciso dei Facile: la band per l’occasione sfornerà una versione più acustica del suo primo album “In my head”, pubblicato nei mesi scorsi. Ad affiancarli nella serata ci saranno le sonorità folk del cantautore Pit Coccato, che guarda alla lezione di Tom Waits e degli Wilco. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Sabato, infine, dalle 22 l’evento “Party ‘90 - American Pie”, una serata che ricreerà le atmosfere dei classici gran balli d’autunno americani e delle feste dei film a stelle e strisce, facendo ballare e riascoltare tutte le hit pop, dance e rock dal 1990 al 2005, accanto alle sigle dei cartoon più amati. A completare lo scenario, proiezioni e videoshow a tema. Ingresso 7 euro con tessera Arci.