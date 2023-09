Sgomberato dalla polizia l’ex cinema Splendor

Sgomberati di prima mattina dall’ex cinema Splendor che avevano occupato abusivamente sabato (11 denunciati), gli studenti di “Tende in Piazza’’ che protestano contro il caro alloggi a Milano, e non solo, si spostano nel pomeriggio davanti a Palazzo Marino. La mobilitazione partita la scorsa estate in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico, va avanti. E le tende, stavolta, sono davanti alla sede del Comune e promettono di rimanerci. magari fino a venerdì, quando il sindaco Giuseppe Sala ha già annunciato che incontrerà alle 16 i rettori delle università milanesi e i rappresentanti degli studenti "per affrontare il tema della residenzialità studentesca e per illustrare le iniziative intraprese dal Comune in questi mesi".

Ieri mattina, la Polizia in assetto antisommossa si è presentata in viale Gran Sasso per liberare gli spazi occupati dagli universitari, spazi di proprietà di Esselunga che presto diventeranno un supermercato. "La decisione di sgomberarci con queste modalità è surreale – dichiarano gli studenti – non è stato mostrato alcun interesse ad aprire un canale di comunicazione per rispondere alle nostre richieste e necessità".