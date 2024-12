Sfregiato il monumento ai Caduti. Moccia annuncia un’indagine

Un monumento ai Caduti che non trova pace. Dopo i bivacchi sulle scalinate, e le invasioni di cani portati a spasso sul prato ai suoi piedi da padroni poco curanti del bene cittadino, ora si è arrivati addirittura alla sua distruzione fisica.

"Sul basamento del Monumento, lato liceo Zucchi, sulla parte in bronzo ci sono delle porzioni di lastre staccate, dove sono riportati i nomi dei Caduti", denuncia in Consiglio comunale il consigliere di Forza Italia Massimiliano Longo. "Non so quale sia la causa – osserva il consigliere – non so ad esempio se siano stati degli stupidi idioti che si sono arrampicati sul Monumento e l’hanno danneggiato, o se qualcuno abbia deciso di staccarli e portarli via perché magari si tratta di materiale che può essere rivenduto. Non credo comunque che possa trattarsi di cedimento strutturale". "Pertanto – conclude Longo – chiedo che venga fatta una verifica del fatto che non possano essere asportate queste placche sul basamento del Monumento, e qualora si appuri la loro amovibilità, che possano essere rimosse per essere preservate dai vandalismi". In merito ha dato subito una risposta l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia. "Attiverò immediatamente la polizia locale per fare luce su questo fatto – dichiara l’assessore – vanno sicuramente accertate le cause prima possibile". L’attuale giunta ha di recente rimesso mano al monumento ai Caduti riqualificando le zone a verde, ora piantumate con nuove siepi e costantemente annaffiate, e rimuovendo le transenne per conferirgli una maggiore godibilità estetica. Una riapertura non da tutti colta nel verso giusto, a quanto sembra.

A.S.