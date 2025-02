Sfonda il vetro dell’autobus con un calcio: saltano le corse tra Sesto e Monza

Monza – Ancora una volta, un vetro di un bus di linea fatto saltare. Succede lungo la linea che da Sesto San Giovanni, transitando per Cinisello Balsamo, Nova Milanese e Muggiò termina a Monza.

Tre ragazzi sono saliti l'altro giorno con un cane di grossa taglia, senza museruola. Il conducente li ha invitati a mettere la museruola al cane, ma la reazione è stata violenta. Uno dei giovani è andato in escandescenze e con un calcio sulla porta anteriore dentro il bus strapieno di persone, lo ha sfondato. Dopo di che i tre, di età sui 20-30 anni, sono andati via indisturbati, con l'autista che è stato costretto a bloccare il mezzo per procedere verso il deposito.

Conseguenza? Tre corse saltate, ritardi e problemi per tutte le corse nelle giornate di riparazione. L'episodio è andato in scena a Cinisello, nel pomeriggio, all'altezza della zona Crocetta Stalingrado.

A riferire l'episodio, Salvatore, ex consigliere comunale di Monza, autista di lungo corso: "Con o senza la presenza di guardie giurate o forze dell'ordine come richiesto più volte, non si può andare avanti così, si è già fortunati che non si sia fatto male nessuno, i passeggeri erano esterrefatti e delusi, con uno stato visibilmente preoccupato, sia per tutta la situazione, sia per il ritorno alle loro abitazioni. Le forze dell'ordine sono state avvertite e di seguito l'azienda provvederà con la denuncia dell' accaduto".